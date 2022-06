L’ambasciatore di Israele: “vogliamo un volo diretto per la Calabria”

1 Giugno 2022 16:50

Le parole dell’ambasciatore d’Israele in Italia Dror Eydar, incontrando stamattina il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri

“Israele e’ numero uno nel mondo in start up e innovazione e vogliamo condividere la nostra esperienza con i nostri amici, in Italia e in Calabria, una regione che ha grande potenzialita’ nel turismo e nell’agricoltura, e specialmente oggi, sullo sfondo della crisi alimentare nel mondo, abbiamo offerto collaborazione”. Cosi’ l’ambasciatore d’Israele in Italia Dror Eydar, incontrando stamattina il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri. “Speriamo di aprire un volo diretto tra Calabria e Israele“, ha detto ancora l’ambasciatore. Secondo Algieri “noi, nel mondo dell’agricoltura, siamo gia’ utilizzatori delle loro innovazioni e questa non e’ stata una semplice visita: metteremo in piedi una collaborazione fattiva per far incontrare questi due mondi economici”. L’incontro si e’ concluso con uno scambio di doni molto significativo: da parte del presidente Algieri, in anteprima, la targa con il logo originale della Camera di Commercio e da parte dell’ambasciatore il sigillo simbolo della Gerusalemme biblica.