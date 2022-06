L’ambasciatore d’Israele è ancora in Calabria: “ha grandi potenzialità, se risolvono alcuni problemi il futuro è ricco”

8 Giugno 2022 17:48

“Sono sicuro – ha detto Dror Eydar – che se si risolveranno alcuni problemi il futuro di Calabria sarà molto ricco”

L’ambasciatore d’Israele in Italia Dror Eydar in visita in Calabria, ha incontrato il Presidente di Confindustria Ing. Domenico Vecchio, con il quale ha ampiamente discusso su eventuali possibili soluzioni in alcuni settori, come ad esempio quello industriale, dell’agricoltura e della sicurezza, per dare una mano alle imprese reggine.

“Abbiamo rappresentato quello che sono oggi le nostre aziende, le nostre importanti realtà, che sono affini a quelle del Popolo israeliano. Abbiamo chiesto all’ambasciatore – ha commentato il presidente Vecchio – un intervento importante ed incisivo di collaborazione con la nostra realtà imprenditoriale, e devo dire che abbiamo intravisto da subito grande interesse e disponibilità. Sappiamo che la loro tecnologia israeliana è la più all’avanguardia a livello mondiale, in tanti settori, nella sicurezza informatica, nella sicurezza bancaria, nell’agricoltura, quindi noi non possiamo che trarre vantaggio da questa collaborazione, ma anche loro da noi, visto il grande potenziale che la nostra terra offre”.

E, infatti, l’ambasciatore Eydar ci ha tenuto a sottolineare la bellezza e la grande forza della regione. “Secondo me la Calabria ha un grande potenzialità e grandi possibilità di crescita in futuro, soprattutto dal punto di vista del turismo e dell’agricoltura. Questa terra con le soluzioni israeliane può ottenere grandi risultati, e noi vogliamo accettare questa sfida. Abbiamo aziende che possono duplicare o triplicare i prodotti di ogni campo, senza aumentare il territorio, siamo forti nel settore dell’energia solare, nella sicurezza bancaria e degli aeroporti, ma anche nella medicina, in particolare la telemedicina, che grazie alla tecnologia più avanzata nel mondo può portare il servizio sanitario anche in posti molto lontani e difficili da raggiungere. Sono sicuro – ha concluso l’ambasciatore – che se si risolveranno alcuni problemi il futuro di Calabria sarà molto ricco.”