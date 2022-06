30 Giugno 2022 21:50

Allerta caldo in Sicilia: allarme rosso per incendi nella provincia di Caltanissetta

Prosegue l’ondata di calore al Sud Italia con temperature estremamente alte. La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondate di calore valido per la giornata di domani, venerdì 1 luglio.Allerta rossa per rischio incendi nella provincia di Caltanissetta; arancione in tutte le altre regioni.