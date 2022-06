Calabria, “Alla salute”! Jovanotti lancia oggi il VIDEO della hit estiva

2 Giugno 2022 00:01

La Calabria balla insieme a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti: l’uscita della canzone “Alla salute” è prevista oggi. I fans attendono con trepidazione il risultato delle riprese girate a Scilla e Gerace

Il giorno tanto atteso dalla Calabria è arrivato, uscirà oggi il video della canzone “Alla salute” di Jovanotti. Le riprese del regista Giacomo Triglia, girate interamente a Chianelea di Scilla e Gerace, esalteranno i due borghi in provincia di Reggio Calabria, tra i più belli d’Italia e promuoveranno le bellezze di una Regione ancora tutta da scoprire. La hit estiva di Lorenzo Cherubini diventerà sicuramente virale, farà ballare gli italiani grazie al suo ritmo travolgente, classico dei pezzi del noto artista romano.

Insomma, dopo la pubblicazione del trailer su Instagram, che ha fatto salire ancor di più la voglia di scoprire il video, adesso è arrivato il momento del lancio. “Posso dire che ho solo esperienze belle con la Calabria, quando vado via quel che è resta è in mente la bellezza del posto”, ha affermato Lorenzo Cherubini nella conferenza stampa che si è tenuta a Gerace per presentare il lavoro musicale. “Questo territorio è una miniera di bellezza, sfido chiunque a non stupirsi e a sentirsi proprio ignorante quando osservi questi posti, capisci che ti manca un pezzo d’Italia. Sono stato felice di accettare la collaborazione con Film Commission e Anton Giulio Grande, avevo una canzone perfetta da ambientare qui, inoltre avevo voglia di lavorare con Giacomo Triglia, l’ho cercato per questa grande opportunità, ha scelto lui le location, tutti siti con grande vitalità. Da questo video io non percepisco neppure un euro, io faccio canzoni e video. Il bilancio generale? Sono stati pochi ma bellissimi giorni, è stata una festa. La gente in Calabria è meravigliosa”.

L’iniziativa di marketing della Calabria dietro il video di “Alla salute”

Non è un caso che Jovanotti abbia scelto la Calabria per le riprese della sua nuova hit. Il vicepresidente di Regione, Giusi Princi, lo ha spiegato: “non potevamo trovare testimonial migliore per esaltare le nostre bellezze e contemporaneamente rigenerare l’entusiasmo dei calabresi. Jovanotti si è prestato perfettamente a quella che è la mission che ci siamo dati come Giunta Occhiuto ed all’obiettivo che ci si era posti stanziando le risorse per questa iniziativa. Perché da un lato stiamo lavorando per portare i turisti in Calabria, dall’altro al contempo stiamo inducendo i nostri conterranei a restare qui. Una sfida duplice che viaggia su binari diversi, ma paralleli. E Lorenzo ha capito perfettamente quale fosse il messaggio da mandare con la sua presenza in Calabria”.

“Jovanotti – ha proseguito Princi – è il testimonial di una politica promozionale diversa con cui la Regione intende rilanciare la Calabria nel mondo. E in tal senso colgo l’occasione per fare un plauso al mio collega Assessore regionale Fausto Orsomarso, per essere stato lungimirante, ed al Presidente della Film Commission Anton Giulio Grande, profondo conoscitore di tutte quelle dinamiche che ruotano attorno all’arte, alla comunicazione ed all’estetica. Il Presidente Roberto Occhiuto l’ha sostenuta sin dall’inizio del suo mandato, e noi assessori tutti l’abbiamo fatta nostra questa mission: raccontare una Calabria diversa, far emergere con intelligenza le bellezze storiche, paesaggistiche, naturalistiche, artistiche e culturali di una Regione che vede un netto cambio di rotta proprio in questa nuova immagine che stiamo veicolando e che vogliamo trasferire a tutto il mondo”.

Ogni brano ha una sua storia, un suo momento, un suo sapore e una sua strada. È questo quello che ha pensato LORENZO JOVANOTTI quando ha immaginato il Disco del Sole, un progetto che si arricchisce periodicamente di nuove stagioni musicali e che continua a scorrere in un flusso di brani continuo, che pian piano va a comporre il disco in arrivo in formato fisico e completo. Dopo l’uscita della prima stagione de La Primavera, fuori per il solstizio d’inverno, ALLA SALUTE (Jovanotti, Shantel) è contenuto nella stagione Mediterraneo che propone un gruppo di dieci nuove canzoni tra cui I love you baby (Jovanotti, Sixpm), già disco d’oro e al vertice dei brani più suonati in radio, questa settimana in vetta alla classifica dei brani più streammati sulle piattaforme digitali. ALLA SALUTE esce per la Festa della Repubblica con l’ abito colorato di un videoclip girato interamente in Calabria – tra Scilla e Gerace – e prodotto da Capitol Records Italy / Universal Music Italy. Il film è diretto da Giacomo Triglia, autoctono tra i più apprezzati registi della scena musicale italiana. Gioiosissimo e festante, a ritmo di danza su un energico tappeto musicale, il video porta alta la bandiera dell’unione e della libertà.

Il video è interamente girato in Calabria, prodotto da Borotalco Tv per Capitol e realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission e finanziato nell’ambito del programma “Calabria Straordinaria“ Assessorato Turismo e Marketing Territoriale della Regione Calabria. “Oggi la musica scorre attraverso canali multipli e spesso non comunicanti tra di loro.” – afferma LORENZO – “Per questo seguo la spinta interiore a sperimentare modi non convenzionali per far girare la mia musica. Questo video è esattamente come ho immaginato ALLA SALUTE.”

Nel video, una sequenza di tanti momenti estivi e gioiosi con alcune citazioni alla migliore cinematografia italiana con cui LORENZO è cresciuto: da Novecento di Bertolucci per la scena delle bandiere, a Il bisbetico domato durante la spremitura dell’uva dell’Adriano nazionale. In scena con LORENZO un artista internazionale d’eccezione, Shantel, produttore, cantante e disc jockey di origine tedesca, celebre per i suoi lavori con l’orchestra gitana e per i remix tra musica balcanica ed elettronica con cui ha più volte conquistato la vetta della World Music Charts europea.

“ALLA SALUTE è un brindisi e un augurio, un treno che viaggia verso tempi migliori ma non dimentica da dove è partito e le stazioni che via via attraversa. È una di quelle canzoni nate per essere usate nelle occasioni in cui servono, come ‘Tanti auguri a te’ o certi pezzi natalizi. La puoi tagliare e prendere solo la parte che ti serve. Dentro c’è tanta di quella vita e tanta di quella musica ascoltata, vissuta, masticata e sentita, che quando l’ho scritta ho avuto l’impressione che già esistesse e che a me spettasse solo di registrarla. È una danza sfrenata e alcolica, uno sfogo necessario e pagano. La sonorità è mediterranea della sponda est e ha visto la luce tra Atene, Cortona, Düsseldorf e Istanbul, con un ensemble di musicisti formidabili immersi nella tradizione delle diaspore europee. Il videoclip è girato in un giorno bellissimo in Calabria. Una giornata così pazzesca che quando è finita non ho avuto la sensazione di aver lavorato sul set ma di essere stato a una festa” – racconta JOVANOTTI.

Con ALLA SALUTE, LORENZO aggiunge un ulteriore tassello nella strada verso il JOVA BEACH PARTY ormai prossimo al debutto, prima occasione per portare dal vivo tutta questa nuova musica.