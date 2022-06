Alberto Rimedio zittisce Donnarumma: “quali altri errori? Ecco l’elenco”

15 Giugno 2022 15:53

Il giornalista Rai Alberto Rimedio interviene sulla polemica fra Donnarumma e l’inviata Tiziana Alla: ecco l’elenco degli errori ‘cronici’ del portiere azzurro

Dopo il 5-2 subito dall’Italia contro la Germania, in casa azzurra c’era un po’ di comprensibile malumore, in particolar modo nel post partita. Gigio Donnarumma, in qualità di capitano dell’Italia, si è presentato davanti alle telecamere per metterci la faccia, ma pungolato dalle domande della giornalista Tiziana Alla, ha perso le staffe rispondendo in malo modo. Il tutto è nato da una considerazione sull’errore che ha portato al 5° gol dei tedeschi, nato da un passaggio sbagliato. Un errore, quello in impostazione palla al piede, diventato tristemente cronico per Donnarumma.

La sottolineatura della giornalista non è piaciuta al portiere del PSG che ha chiesto quali altri errori avesse commesso in carriera, etichettando come “fallo” quello che ha portato all’eliminazione dei francesi in Champions League contro il Real Madrid. Alberto Rimedio, telecronista Rai, ha commentato la vicenda snocciolando diversi errori compiuti dall’estremo difensore azzurro solo nell’ultimo periodo: “ho una stima sconfinata per Donnarumma, tecnicamente. E umanamente ti garantisco che è uno dei calciatori della nazionale più disponibili di tutti. Sempre assolutamente cortese. Oggi però ha sbagliato. Prima in campo e poi a rispondere a Tiziana Alla in modo sgarbato e stizzito. Lei ha fatto una domanda del tutto legittima e pertinente.

Anche perché se lui chiede a Tiziana ‘che altri errori ho fatto?’, non c’è solo l’errore contro il Real Madrid che è costato al PSG l’eliminazione dalla Champions League, ma anche uno recentissimo contro l’Inghilterra. Ha commesso un errore identico a quello di oggi, giocando col piede sinistro anziché col destro. Abraham interviene e solo un recupero prodigioso di Locatelli riesce a evitare il gol inglese dopo pochi minuti di gioco. E ne ha commesso un altro molto simile, con un rilancio sbagliato per una scelta sbagliata, contro la Turchia. Ha rinviato sull’attaccante avversario perché ha fatto una scelta sbagliata.

Ne ha commessi altri due a Parma contro l’Irlanda del Nord e i nordirlandesi non hanno segnato solo perché erano attaccanti scarsi. Se ti trovi davanti la Germania o Benzema con il Real Madrid, gli avversari segnano. Quindi dagli errori bisognerebbe imparare e questo è il senso della domanda di Tiziana Alla. Se Donnarumma non riconosce gli errori precedenti non imparerà mai“.