Akademia Sant’Anna, passata la paura ora si programma il futuro: Desy Volley nuovo title sponsor

21 Giugno 2022 11:00

Desi Volley nuovo title sponsor di Akademia Sant’Anna per la A2. Costantino: “Partnership importante per guardare insieme a presente e futuro”

Acquisita nei giorni scorsi da parte del Magnifico Rettore la disponibilità degli impianti della Cittadella Sportiva Universitaria, il nodo principale da sciogliere per poter affrontare il prossimo campionato di Serie A2, Akademia Sant’Anna è partita in quinta e si è messa subito al lavoro per programmare la prossima stagione. Il primo grande colpo in questo senso per la società messinese non arriva dal “campo” ma il club di Fabrizio Costantino lo piazza sul versante delle partnership, annunciando ufficialmente l’ingresso del nuovo Title Sponsor per la stagione 2022/23, Desi Shipping Services di Gioia Tauro.

“È un grande risultato quello appena raggiunto, in termini di crescita economica ma non solo – cosi sulla nuova partnership un entusiasta Fabrizio Costantino – Il Capitano De Simone, che lo scorso anno abbiamo incrociato con la sua Volley Palmi in B1, dopo una piacevole chiacchierata ha sposato il progetto di Akademia con grande entusiasmo. Giuseppe De Simone non è solo un imprenditore ma anche un grande uomo di sport che oggi è difficile incontrare nel panorama sportivo. La Desi Shipping è una grande azienda nel settore dei trasporti import export che vanta numerosi uffici in tutta Italia e, sicuramente è più facile parlare di sport quando un imprenditore del suo calibro ama il volley. La partnership guarda non solo al presente ma anche al futuro grazie alla condivisione della medesima mission, con l’obiettivo di raggiungere insieme traguardi sempre più importanti, iniziando dal primo campionato di A2 con l’intento di raggiungere una salvezza serena e di fare bella figura in tutto il territorio Nazionale. La campagna sponsorship nel messinese – conclude Costantino riprendendo anche le parole di De Simone – vede oggi un interessamento solo da parte dei piccoli imprenditori. Dobbiamo lavorare sempre di più per avvicinare i nomi importanti di Messina e far comprendere loro che il volley in città gli porterà grande visibilità senza investimenti da capogiro tipici di altri sport. Ma soprattutto dobbiamo risvegliare quel senso di amore e di appartenenza che negli ultimi anni purtroppo è venuto a mancare. Se imprenditori calabresi riescono ad accorgersi del valore di tutto ciò, allora dobbiamo fare in modo che quelli messinesi non restino ciechi”.