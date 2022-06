Dal 9 giugno via al volo diretto di Air Transat Lamezia-Toronto

8 Giugno 2022 11:19

La compagnia aerea canadese riattiva il Volo Diretto Lamezia-Toronto

Conto alla rovescia per la ripresa dei voli Air Transat verso il Canada. La compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, ed eletta nel 2021 Miglior Compagnia Aerea al Mondo per i Viaggi Vacanze all’evento Skytrax World Airline Awards per la quarta volta, riattiva il Volo Diretto Lamezia-Toronto da domani 9 giugno 2022.

I Voli Diretti rappresentano l’unico collegamento DIRETTO dalla Calabria verso il Canada. Air Transat opererà da giugno ad ottobre 1 Volo Diretto settimanale (giovedì) verso Toronto la vivace metropoli e meta ideale per visite familiari.

I Voli Diretti sono operati con Airbus A330 configurati in 2 classi di servizio:

Classe Economica e Classe Club. I pasti sono serviti a bordo. Ogni poltrona a bordo è dotata di proprio intrattenimento video.

CLASSE ECONOMICA

Le Tariffe in Classe Economica sono di 3 tipologie: Budget, Standard e Flex.

La tariffa Eco Standard di Air Transat è quella con più servizi inclusi e sempre vantaggiosa come prezzo: 1 bagaglio da stiva di 23 Kg + pre-selezione del posto standard a bordo.

La Tariffa Eco Budget è quella più vantaggiosa per prezzo ma non ha il bagaglio e il posto che possono essere acquistati separatamente.

CLASSE CLUB

Le Tariffe in Classe Club comprendono 2 bagagli in stiva da 32 Kg l’uno inclusi, cabina esclusiva con sedili ampio e reclinabile, servizio dedicato, touch screen con porta Usb

I passeggeri che scelgono la Classe Club hanno anche i seguenti vantaggi: check-in banchi dedicati, l’imbarco prioritario, consegna bagagli prioritaria.

VIAGGIARE IN CANADA

I viaggiatori completamente vaccinati non avranno più bisogno di fornire un pre-test COVID-19 per entrare in Canada, ma possono essere selezionati a campione per effettuare un test molecolare COVID-19, ma non sono tenuti alla quarantena in attesa del risultato del test.

I requisiti per entrare in Canada dal mese di Aprile 2022 sono: Passaporto valido, Doppia vaccinazione, ETA e aver scaricato l’App ArriveCAN 72 ore prima della partenza.

Air Transat è rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA con un ufficio dedicato individuali e gruppi

I voli Air Transat possono essere prenotati presso tutte le agenzie di viaggi Italiane in GDS. L’ufficio di Rephouse supporta le agenzie di viaggi con informazioni, biglietteria, supporto tecnico 06 59606512 airtransat@rephouse.it . Ufficio Gruppi dedicato in Italia: airtransat.gruppi@rephouse.it