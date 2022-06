L’AICS Sicilia va a canestro con il campionato regionale di Basket

10 Giugno 2022 16:35

La manifestazione metterà in palio, sabato 11 e domenica 12 giugno, all’Athena Resort di Ragusa gli ambiti titoli siciliani “Amatori Open”, Under 18 e 14. Il successivo weekend, sempre nella stessa meravigliosa e funzionale location iblea, toccherà ai più piccoli del minibasket (Esordienti, “Aquilotti” e “Scoiattoli”)

E’ in programma domani (sabato 11, ndr) e domenica 12 giugno l’edizione 2022 del Campionato Regionale AICS di Basket per le categorie: “Amatori Open”, Under 18 e 14. La manifestazione, che metterà in palio gli ambiti titoli siciliani dell’Associazione Italiana Cultura Sport, si svolgerà all’Athena Resort di Ragusa. Protagoniste saranno le squadre dei circoli affiliati ai comitati provinciali di: Catania, Siracusa, Ragusa e Messina. Gli Under 18 saranno i primi a scendere in campo, poi Under 14 e “Amatori Open”. Il successivo weekend, sempre nella stessa meravigliosa e funzionale location iblea, toccherà ai più piccoli del Minibasket (Esordienti, “Aquilotti” e “Scoiattoli”).

“Dopo la rassegna dedicata al calcio giovanile, torneremo all’Athena Resort per dedicarci al basket – dichiara il presidente regionale dell’AICS Lillo Margareci – Si tratta di un campionato importante sia dal punto di vista sportivo che aggregativo. Dopo gli anni di stop, causati dalla pandemia, queste iniziative acquisiscono un valore ancora maggiore, che è evidente nella gioia dei partecipanti. Sono certo che vivremo due intensi e piacevoli fine settimana. Colgo l’occasione per ringraziare, in particolare, il comitato ospitante di Ragusa ed il presidente dell’AICS Catania Orazio Fresta, che si è impegnato con passione nell’organizzazione del doppio appuntamento cestistico. Ora andiamo tutti a canestro nel segno dell’AICS”.