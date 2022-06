Aia Reggio Calabria, che festa per il 90° anniversario: torneo al Granillo e speciali maglie celebrative | FOTO E INTERVISTE

10 Giugno 2022 12:03

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione degli eventi per il Novantesimo della fondazione della sezione Aia di Reggio Calabria: invitate in città 7 sezioni provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria

Una festa speciale è quella organizzata dalla sezione Aia di Reggio Calabria per celebrare il 90° anniversario dalla fondazione (1932-2022). Si è tenuta questa mattina, presso il Salone dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che durerà da venerdì 10 a domenica 12 giugno. Per l’occasione si è deciso di dar vita ad un torneo di calcio, per il quale sono state invitate altre sezioni siciliane e calabresi. Saranno coinvolti, infatti, gli associati di: Acireale, Messina, Cosenza, Paola, Vibo Valentia, Locri e Taurianova. Arbitri e assistenti saranno ospitati negli hotel della città e, oltre a sfidarsi in campo, durante la permanenza in riva allo Stretto avranno modo di visitare il centro storico a bordo del bus scoperto. In modo particolare c’è grande attesa per le partite finali, che si giocheranno nel magnifico scenario del Granillo, stadio in cui la Reggina disputa le proprie gare casalinghe.

Un’organizzazione magistrale, avvenuta sotto gli occhi attenti del Presidente della sezione reggina Francesco Catona, insieme a tutto il Consiglio direttivo e ai vari dirigenti sezionali. Una sezione impreziosita dalla presenza dell’arbitro Francesco Cosso (alla prima stagione di Serie A) e dell’assistente Gaetano Massara (seconda stagione in massima serie), anch’egli tra i maggiori promotori della tre giorni di festeggiamenti. E, dettaglio non secondario, il Novantesimo dell’Aia Rc coincide con il 50° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace e il Centenario di Palazzo San Giorgio. A tal proposito sono state realizzate delle maglie celebrative che onorano il rapporto tra la sezione arbitrale e la città di Reggio Calabria: le t-shirt rappresentano dal lato frontale il busto dei due Bronzi, mentre alle spalle c’è il disegno della statua della Dea Atena, che all’Arena dello Stretto difende col suo sguardo gli abitanti del territorio. Insomma, una grande festa che gli associati reggini ricorderanno per tanto tempo.

“E’ un evento simbolo della ripresa dopo due anni di forzate chiusure, riunione online, Dad per i ragazzi. Sarà un momento associativo, di svago, di aggregazione, qualità che contraddistinguono l’Aia. Ci piace essere presenti sul territorio, quindi facciamo il massimo per pubblicizzare l’associazione in giro per la città. E’ il momento di tirare anche un bilancio, sono contento da presidente di questa sezione, stiamo raccogliendo i frutti di un duro lavoro di sinergia con i miei Consiglieri, abbiamo tanti ragazzi in Serie C, D e diversi ragazzi che probabilmente a luglio faranno uno scatto a livello professionistico”, ha affermato Francesco Catona, presidente della sezione Aia di Reggio Calabria. Di seguito il link per l’intervista completa.