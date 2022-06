Cosenza: violenta aggressione al carcere, agenti aggrediti con calci e pugni da detenuto

8 Giugno 2022 14:41

Cosenza: un ispettore e un Assistente Capo Coordinatore sono finiti in ospedale dopo l’aggressione

“Violenta aggressione ai danni di un Ispettore e un Assistente Capo Coordinatore della Casa Circondariale di Cosenza un detenuto problematico con divieto di incontro con la popolazione detenuta faceva resistenza nel rientrare nella stanza di pernottamento soffermandosi nella sezione”. Sono queste le parole del Vice Segretario Generale Giulietta Torrella.

“I colleghi insieme all’Ispettore con opera di convincimento sono riusciti a rientrare nella stanza, ma quando si apprestavano ad uscire fulmineamente sono stati aggrediti con pugni in testa e al volto dal detenuto. Ancora una volta il personale di Polizia Penitenziaria si ritrova da solo ad affrontare il problema sempre più frequente di detenuti psichiatrici/ problematici, rischiando la propria incolumità per preservare la sicurezza di un’intera sezione a causa di soggetti reclusi che dovrebbero essere curati ancora prima di essere rinchiusi che riescono a destabilizzare la sicurezza di interi reparti contravvenendo e facendo contravvenire le regole che cadenzano l’organizzazione della vita penitenziaria di una struttura penitenziaria. L’Ispettore e l’Assistente Capo Coordinatore sono ancora in pronto soccorso affidati alle cure dei sanitari del nosocomio cittadino”.