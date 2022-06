Elezioni comunali, in netto calo il dato dell’affluenza a Messina

12 Giugno 2022 21:36

Messina: 39,83% l’affluenza alle urne alle ore 19 per le elezioni comunali

Il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina per le Consultazioni elettorali di oggi, domenica 12 giugno, alle ore 19, ha fatto registrare 76.494 votanti con la percentuale del 39,83 per cento per le elezioni comunali e 76.085 votanti con la percentuale del 39,61 per cento per quelle circoscrizionali. Relativamente ai Referendum, per il Montemare 71.813 votanti (Area Montemare: 2.920 votanti con una percentuale del 43,57 per cento; Resto della Città: 68.893 votanti con una percentuale del 37,17 per cento); per il Referendum nazionale n.1: 67.461 votanti con la percentuale del 37,58 per cento; per il Referendum nazionale n.2: 67.492 votanti con la percentuale del 37,59 per cento; per il Referendum nazionale n.3: 67.445 votanti con la percentuale del 37,57 per cento; per il Referendum nazionale n.4: 67.445 votanti con la percentuale del 37,57 per cento; e per il Referendum nazionale n.5: 67.441 votanti con la percentuale del 37,56 per cento.

Per l’appuntamento referendario del 2020, sempre alle 19, votarono 29.718 elettori con una percentuale del 16,3 per cento. Per le Amministrative del 2018 invece la percentuale, sempre alle 19, fu del 47,34 con 93.210 votanti. Alle elezioni Amministrative del 2013, quando si votò anche nella giornata di lunedì, percentuale alle 19 del 35,55 con 71.711 votanti.