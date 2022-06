Aeroporto Reggio Calabria, Sacal risponde: “presto tre nuove importanti rotte”

5 Giugno 2022 13:47

In questi giorni è giunta la notizia che la compagnia Blue Air ha cancellato, anche a seguito di un recente incidente verificatosi presso l’aeroporto di Napoli, la tratta tra Reggio Calabria e Torino ma, secondo quanto affermato da Marco Franchini, amministratore unico della Sacal, “stiamo lavorando per trovare una soluzione immediata a questo problema, e soprattutto stiamo operando, in modo strategico e sistematico, per portare a Reggio Calabria tre nuove importanti rotte. Nei prossimi giorni avremo novità in merito”. E’ questa una risposta all’attacco avanzato questa mattina dal Comune e dalla Città Metropolitana, tramite i sindaci f.f. Paolo Brunetti e Carmelo Versace.

“La Società Aeroportuale Calabrese è impegnata quotidianamente per rilanciare il settore aereo regionale, per attrarre nuove compagnie, per attivare nuove rotte, per rafforzare i tre scali della Regione, in particolar modo quelli di Reggio Calabria e Crotone, le due realtà che allo stato attuale hanno maggiori margini di crescita. Sono alla guida della Sacal da poche settimane, conoscevo le difficoltà esistenti, alcune anche strutturali, ma ciò non mi impedisce di lavorare con determinazione per invertire la rotta e per migliorare, e di molto, l’esistente – spiega ancora Franchini – . Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, vuole fortemente investire sugli scali calabresi e sul loro futuro, e sono certo che insieme raggiungeremo importanti risultati per la Calabria”.

“Gli obiettivi che ci siamo prefissati – conclude Marco Franchini – si raggiungono solo grazie ad un costante dialogo con le compagnie aeree, ad una positiva sinergia con le autorità competenti, e creando le condizioni per attrarre interesse e investimenti attorno agli scali calabresi. Siamo ottimisti e concentrati sulle cose da fare”.