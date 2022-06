Acr Messina, si gioca al Franco Scoglio anche la prossima stagione: la Commissione Vigilanza dà l’ok

6 Giugno 2022 22:51

La Commissione Provinciale di Vigilanza dà l’ok per le partite interne dell’Acr Messina, la prossima stagione, sempre al Franco Scoglio

“L’ACR Messina comunica che la Commissione Provinciale di Vigilanza, riunitasi in data odierna, ha espresso all’unanimità parere favorevole, per la parte di propria competenza, per la disputa delle partite di Serie C allo stadio “Franco Scoglio” per la stagione 2022-2023. A rappresentare la società Acr Messina, alla riunione, erano presenti Raffaele Manfredi e Giuseppe Bellantoni”. E’ quanto si legge nella nota del club peloritano, che ha raggiunto la salvezza nella scorsa stagione e che attende adesso di conoscere il suo futuro, dopo le parole del Presidente Sciotto. Nel frattempo, ok dalla Commissione Vigilanza per le partite interne al San Filippo.