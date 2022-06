L’Acr Messina si complimenta col nuovo sindaco Basile: “vogliamo essere protagonisti di belle pagine di sport”

14 Giugno 2022 15:00

“Con un sindaco tifoso siamo certi di trovare quel sostegno che serve per puntare in alto”, scrive in una nota l’Acr Messina

Sono ore calde per l’Acr Messina. Dopo l’ultimatum del patron Pietro Sciotto, è spuntata una manifestazione d’interesse di una cordata composta da 5 imprenditori industriali. In attesa di novità, la società con una nota ha voluto fare i complimenti al nuovo sindaco Federico Basile: “complimenti e buon lavoro al nuovo sindaco di Messina Federico Basile. C’è tanto lavoro da fare per riportare la città in alto, anche nel calcio. Noi dell’Acr vogliamo essere protagonisti di belle pagine di sport e con un sindaco tifoso siamo certi di trovare quel sostegno che serve per puntare in alto”.

Insomma, il primo cittadino dovrà anche prestare attenzione alle evoluzioni societarie della squadra della città. Una piazza come Messina non può nuovamente vedere il proprio principale club sprofondare ancora una volta fuori dal professionismo.