Acr Messina, risposte ancora importanti dalla raccolta fondi: giovedì la presentazione, i dettagli

28 Giugno 2022 13:50

La campagna Crowdfunding “Tanto, quanto. Sosteniamo il nostro Messina!” sarà illustrata il 30 giugno presso il sagrato antistante la Chiesa di Santa Caterina a Messina

Prosegue la raccolta fondi per rilanciare il club calcistico di Messina. Dopo la partenza col botto, anche oggi si è registrato un leggero incremento: come riportato sulla piattaforma Eppela, al momento sono stati raccolti circa 27mila euro grazie al contributo di tanti tifosi messinesi. Residenti nella città dello Stretto, ma non solo, anche adesso trasferitosi in altre parti d’Italia e all’estero. La campagna Crowdfunding “Tanto, quanto. Sosteniamo il nostro Messina!”, per dare ancora una maggiore spinta, sarà illustrata giovedì 30 giugno alle 9:30.