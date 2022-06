Lutto in casa Acr Messina: scomparsa la suocera del Presidente Sciotto

14 Giugno 2022 15:58

Anche la redazione di StrettoWeb si stringe al dolore della famiglia e porge le più sincere condoglianze

“L’Acr Messina in tutte le sue componenti si stringe forte al presidente Pietro Sciotto e ai figli, Salvatore e Paolo, in questo momento di profondo dolore per la perdita dell’amata suocera“. Recita così la nota del club peloritano su Facebook. Il patron, impegnato in queste settimane a garantire un futuro alla società dopo la salvezza in C in questa stagione, alle prese con il grave lutto.

