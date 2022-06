L’ACR Messina iscritta al prossimo campionato di Serie C. Sciotto: “l’amore ha prevalso su tutto”

22 Giugno 2022 18:53

L’ACR Messina giocherà il prossimo campionato di Serie C. Il presidente Sciotto conferma l’iscrizione per la prossima stagione

Le due sponde calcistiche dello Stretto erano a rischio di mancata iscrizione alle rispettive categorie per la prossima stagione, ma a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, dopo diversi giorni di prospettive poco tranquille, entrambe le situazioni si sono risolte con un lieto fine. Dopo la conferma dell’iscrizione della Reggina alla prossima Serie B, è arrivata anche quella dell’ACR Messina al prossimo campionato di Serie C. “L’amore ha prevalso su tutto“, ha dichiarato il presidente Sciotto che, dopo aver cercato un compratore, ha optato per una soluzione che possa dare continuità al progetto mantenendone il controllo.

“Siamo pronti ad affrontare la serie C con un anno di esperienza in più sulle spalle. Il Messina sarà tanto più ambiziosa, tanto più organizzata, tanto più forte quanto saranno i messinesi coinvolti in questo progetto”, ha aggiunto il presidente Sciotto, come si legge in un breve comunicato apparso sui social.