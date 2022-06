A Tropea la presentazione del libro “Be Free”

6 Giugno 2022 15:44

Tropea: la presentazione sarà mercoledì 8 giugno alle ore 14.30 presso il CapoVaticano Resort Thalasso spa

Se qualcuno avesse chiesto all’imprenditore bolognese Andrea Condello cosa avrebbe voluto fare da grande, lui avrebbe risposto parlando della vita che oggi, a 62 anni, può dire di avere condotto. Manager di successo, co-fondatore di Open Source Management International Group, Condello è stato consulente delle direzioni commerciali di alcune delle più importanti realtà imprenditoriali italiane, ma il suo lavoro lo ha spesso portato all’estero dove, come lui stesso racconta: “ha aiutato imprenditori a fare business in maniera etica e usando l’entusiasmo e la passione per il proprio mestiere“.

Al compimento del suoi 60 anni, però ha deciso di farsi il regalo più importante in assoluto: il tempo. Così, dopo avere delegato tutte le funzioni operative della sua azienda si è sentito libero… libero di seguire la sua vera passione: “Aiutare le persone ad avere successo e vincere nella vita contribuendo a costruire la loro libertà e quindi la tanto ambita felicità“.

Da questa esperienza è nato il libro “Be Free” (Engage Editore, Bologna 2022) che verrà presentato in anteprima nazionale mercoledì giorno 8 giugno a Tropea alle ore 14.30 presso il CapoVaticano Resort Thalasso spa (Località Tono Fraz. San Nicolò, CapoVaticano-Ricadi Tropea).

Durante l’intervento formativo Andrea ci parlerà dei successi e degli errori commessi, dell’ardente desiderio, dei sogni che ogni imprenditore ha vissuto e vive, e fornirà attraverso il suo racconto autobiografico un manuale d’istruzioni dal quale ogni imprenditore potrà trarre utili consigli per fare le cose giuste fin da subito, darà spunti di riflessione che renderanno l’imprenditore operativo iniziando, però, a costruire la sua libertà. L’ingresso all’evento è libero.