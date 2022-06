A Milazzo lo show del Circo M.Orfei

29 Giugno 2022 09:05

Milazzo: dal 29 giugno al 4 luglio, band dal vivo, trapezisti premiati al Festival di Montecarlo

Lo spettacolare show del Circo M.Orfei di Darix Martini, a Milazzo dal 29 giugno al 4 luglio. Grandi artisti e grandi attrazioni, nell’imponente scenario del bellissimo chapiteau. In pista lo spettacolo targato “New Generation”, numerosi giovani premiati al Festival di Montecarlo e Latina, specializzati nelle principali discipline circensi, magnifica atmosfera, che cattura lo spettatore in un mondo dove l’estro e la personalità degli artisti, danno vita alla magia del circo: voli pindarici, giocoleria, attrazioni esotiche, tra cui splendidi esemplari di tigre bianca e due amatissimi tigrotti, coccolati da tutto lo staff del circo e visibili al pubblico e ancora comicità musicalità, eleganza e maestria. Il Circo M.Orfei si trova presso Lungomare di Ponente, Contrada Gronda (fronte depuratore). In programma i seguenti spettacoli: da mercoledì 29 giugno a domenica 3 luglio, due spettacoli, ore 18.00 e ore 21.15; lunedì 4 luglio unico spettacolo, ore 21.15.

Il grande chapiteau dotato di tutti i confort, è davvero incantevole, dispone anche di un’ampia hall e bar ben attrezzato per il ristoro, dove è possibile ammirare anche tutti i riconoscimenti internazionali ricevuti negli anni. Il Circo M.Orfei ha dimensioni notevoli, spazioso, arieggiato, elegante ed accogliente, conferisce allo spettatore tutte le comodità necessarie per godere di oltre due ore intense di spettacolo, con attrazioni uniche in Italia ed una band di ben 7 elementi di nazionalità ungherese, che dal vivo segue le varie performance artistiche. Clown, numeri aerei, attrazioni esotiche, balletti, coreografie in stile carillon, danno il via alla parata degli artisti e dalla pista si snoderanno le attrazioni uniche ed esclusive del M.Orfei: il doppio trapezio dei Flyng Martini, troupe da primato assoluto, con il triplo salto mortale di Michael Martini e detentori del Clown D’Oro al Festival di Montecarlo; voli pindarici alla bascula, verticali al palo in sospensione del giovanissimo Yuri Martini, riconosciuto anche come il più giovane trapezista nel panorama circense, non ancora adolescente è già un fenomeno dell’acrobatica ed è siciliano, nato a Caltagirone; il numero degli icariani i fratelli Nicolay Ferrandino; ruota della morte con il Duo Kevin; giocoleria con il pluripremiato Darix De Bianchi; trasformismo e sogno con la bellissima Sabrina Dell’Acqua. In pista defilè di animali esotici, cammelli, zebre, lama, pony, bisonti europei, zebu’, struzzi e il gigante della pista, Pippo l’ippopotamo; dall’America giunge in Italia ed è amata da grandi e bambini, l’auto Transformer, made in Usa. Queste solo alcune delle attrazioni che ha in serbo il grande spettacolo del M.Orfei, pronto a stupire ancora una volta il suo pubblico.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 3293419316 o consultare la pagina Facebook M.Orfei o il sito www.orfeicircus.com.