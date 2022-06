Il Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli” festeggia i suoi 50 anni di attività

3 Giugno 2022 15:49

I 50 anni di attività del Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, storico Club Service reggino impegnato nel sociale

Nasceva 50 anni fa il Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”, storico Club Service reggino che da mezzo secolo opera nel sociale, in sinergia con il Lions Club Sponsor Reggio Calabria Host, sul territorio della Città Metropolitana. Numerose sono le figure di rilievo che vi appartengono e che ne hanno fatto parte nel corso del tempo, e che si sono distinte – non solo all’interno del panorama associazionistico, ma anche nella realtà cittadina – tra i quali l’Ing. Paolo Battaglia, attuale Presidente Distrettuale del Distretto Leo 108Ya; il Dr. Arturo De Felice, al quale va il merito di essere stato il primo presidente nel 1972, anno in cui il Leo Club Reggio Calabria Host ha ricevuto la sua Charter; l’Avv. Giuseppe Strangio presidente del Lions Club Reggio Calabria Host e in passato socio del Leo, sempre vicino e disponibile nei confronti del Leo Club; l’Avv. Aurelio Pace alla cui guida il Leo Club Reggio Calabria Host ha vinto il premio Excellence e da qualche anno socio onorario del club, e numerosi altri soci – alcuni dei quali oggi Lions – che si sono negli anni susseguiti all’interno del club apportando il proprio contributo e permettendo al Leo di diventare un riferimento nel contesto cittadino, e non solo.

Ad oggi il Leo Club, presieduto dall’Ing. Andrea Manti affiancato dal suo Direttivo, conta tra i soci storici, assieme al Presidente Distrettuale Battaglia, la Dr.ssa Eleonora Romeo, Presidente di Zona della provincia Reggina alla quale è stato conferito il premio onorifico Leo Award of Honor.

Domenica 5 giugno alle ore 11.30, presso il Net1 Beach Club, affacciato sulla splendida cornice dello Stretto di Messina, il Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli” celebrerà l’ importante traguardo di 50anni di attività nello spirito del “we serve”, motto del Lions Club International e da sempre e per sempre guida, ispirazione, ideale e anima del Leo.