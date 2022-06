Ministero della Cultura: in Calabria 24 nuove assunzioni

30 Giugno 2022 15:32

Si occuperanno del settore di “custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale”

Nuove assunzioni sono arrivate in Calabria. Si stanno facendo passi in avanti verso la normalizzazione delle piante organiche delle sedi del Ministero della Cultura sul territorio calabrese. ​Assunti 24 operatori alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato​. I contratti individuali di lavoro sono stati sottoscritti con Salvatore Patamia Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Calabria che dal 1° luglio concluderà il suo mandato per raggiunti limiti di servizio.

“Tutti noi lo ringraziamo per il suo lavoro incessante per la Calabria”, scrive in una nota la Segreteria Regionale del MiC per la Calabria.