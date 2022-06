1,5 milioni di euro alle società sportive: proficuo incontro tra Giusi Princi e i vertici dello sport calabrese

6 Giugno 2022 23:02

I vertici dello sport calabrese incontrano la Vice Presidente della Regione Calabria, dott.ssa Giusi Princi

Presso la Cittadella di Germaneto si è svolto il proficuo incontro tra la Vice Presidente della Regione Calabria Giusi Princi e i vertici dello sport calabrese, la Direttrice Generale dott.ssa Maria Teresa Gatto ,la Dirigente del Settore dott.ssa Emanuela Marchese, il presidente del CIP Calabria Dott. Antonino Scagliola, il Presidente del CONI Calabria Avv.Maurizio Condipodero e il Segretario regionale di Sport e Salute Dott. Walter Malacrino. In un clima cordiale e fattivo, i vertici dello sport calabrese hanno sottolineato quale grande impegno è stato dimostrato per la riapertura del bando relativo al ristori per le società sportive e la messa a disposizione di ben 1 milione e mezzo di euro.

L’on. Princi ha proposto, assieme alla dirigente e alla direttrice generale, di rivedere la legge regionale n. 28 del 2010 che riguarda lo sport ed ha sottolineato l’importanza del percorso collaborativo tra le istituzioni sportive e i vertici della Regione Calabria affinché lo sport, che è uno dei motori principali dell’economia calabrese, possa essere sempre più catalizzatore di successi agonistici ed eventi che promuovono la nostra regione. I presenti hanno sottolineato, appunto, che è questo uno dei motivi che fanno dello sport un volano per la crescita del territorio, di cultura e di valori. Si è discusso, inoltre, dell’organizzazione di varie iniziative rimarcando l’importanza di poter avere in bilancio delle somme che possano aiutare le società, non soltanto per svolgere le loro attività, ma anche supportarle nell’organizzazione di manifestazioni. E’ stato preso l’impegno che, a breve, verranno inviate da parte del mondo dello sport una serie di proposte concordate con i rispettivi consigli e che si possa avviare quella sana programmazione che porti ad illustri successi.