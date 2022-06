10eLotto, doppietta in Calabria: centrate vincite per 40 mila euro a Catanzaro e Cosenza

27 Giugno 2022 11:34

10eLotto, registrate due vincite da 40 mila euro in Calabria

Il concorso del 10eLotto di sabato 25 giugno premia la Calabria. Come riporta Agipronews sono due le vincite registrate, per un totale di 40 mila euro: la prima da 20.001 euro a Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, arrivata grazie a un 9 mentre la seconda a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, ha premiato un giocatore capace di centrare un 4 Doppio Oro da 20 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,5 milioni di euro per un totale di oltre 1,8 miliardi da inizio anno.