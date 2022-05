Von der Layen: “in Ucraina si scrive futuro Ue”. Proposte sanzioni sul petrolio russo

4 Maggio 2022 10:49

“Europa via Sberbank e altre banche importanti per isolare il sistema finanziario di Mosca. Embargo al petrolio russo? Entro 6 mesi”: l’intervento all’Eurocamera del presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen

L’Europa ha dimostrato una “responsabilità molto speciale” nei confronti dell’Ucraina. Lo ha detto il presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante un intervento all’Eurocamera, annunciando anche un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. “Con il nostro sostegno, gli ucraini possono ricostruire il loro paese. Ecco perché oggi vi propongo di iniziare a lavorare su un ambizioso pacchetto di ripresa per i nostri amici ucraini – afferma von der Leyen – . Questo pacchetto dovrebbe portare investimenti massicci per soddisfare i bisogni e le riforme necessarie. Dovrebbe affrontare le debolezze esistenti dell’economia ucraina e porre le basi per una crescita sostenibile a lungo termine”.

“Il piano potrebbe stabilire un sistema di pietre miliari e obiettivi per assicurarsi che il denaro europeo finisca veramente al popolo ucraino e sia speso in conformità con le regole dell’Ue – aggiunge il presidente della Commissione Europea – . Il piano potrebbe aiutare a combattere la corruzione, allineare l’ambiente legale con gli standard europei e migliorare radicalmente la capacità produttiva dell’Ucraina. Questo porterà la stabilità e la certezza necessarie per rendere l’Ucraina una destinazione attraente per gli investimenti diretti esteri. E alla fine, aprirà la strada al futuro dell’Ucraina all’interno dell’Unione Europea”.

Von der Leyen: “proposto divieto petrolio russo”

“La prossima settimana si celebra la Giornata dell’Europa, il 72mo compleanno della nostra Unione. Questa Giornata dell’Europa sarà tutta dedicata all’Unione del futuro: su come la rendiamo più forte, più resistente, più vicina ai suoi cittadini. Il futuro dell’Unione Europea è scritto anche in Ucraina. Oggi escludiamo da Swift Sberbank, di gran lunga la più grande banca della Russia, e altre due grandi banche. Con questo, colpiamo le banche che sono cruciali per il sistema finanziario russo e la capacità di Putin di creare distruzione. Questo solidificherà il completo isolamento del settore finanziario russo dal sistema globale”. Proposto anche un divieto del petrolio russo: “un divieto totale d’importazione di tutto il petrolio russo, via mare e via oleodotto, greggio e raffinato. Ci assicureremo di eliminare gradualmente il petrolio russo in modo ordinato, in modo da permettere a noi e ai nostri partner di assicurare vie di approvvigionamento alternative e di ridurre al minimo l’impatto sui mercati globali. Questo è il motivo per cui elimineremo gradualmente il greggio russo entro sei mesi e i prodotti raffinati entro la fine dell’anno”.

“Quando i leader si sono incontrati a Versailles, hanno concordato di eliminare gradualmente la nostra dipendenza dall’energia russa. Nell’ultimo pacchetto di sanzioni, abbiamo iniziato con il carbone. Ora stiamo affrontando la nostra dipendenza dal petrolio russo. Cerchiamo di essere chiari: non sarà facile. Alcuni Stati membri sono fortemente dipendenti dal petrolio russo. Ma dobbiamo semplicemente farlo”, ha aggiunto, per poi concludere: “oggi sanzioniamo ufficiali militari di alto livello e altri individui che hanno commesso crimini di guerra a Bucha e che sono responsabili dell’assedio disumano della città di Mariupol, mandando un altro importante segnale a tutti i responsabili della guerra in Russia: sappiamo chi siete e sarete ritenuti responsabili”.