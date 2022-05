Hub Vaccinale Pellaro, termina l’esperienza della Pro Loco Reggio Sud a supporto delle vaccinazioni | FOTO

20 Maggio 2022 11:09

Conclusa l’esperienza dei volontari della Pro Loco Reggio Sud APS a supporto della campagna vaccinale presso l’Hub Vaccinale di Pellaro

“Si è conclusa l’esperienza dei volontari Pro Loco a supporto della campagna vaccinale presso il Centro Vaccinale sito al Centro Civico “C. Cardea” di Pellaro. In tutta Italia ed anche a Pellaro di Reggio Calabria, i volontari UNPLI della Pro Loco Reggio Sud APS, sono stati un valido e prezioso aiuto per la gestione della campagna vaccinale. L’impegno è partito sin da subito quando in piena pandemia sul finire dell’anno 2020 a Pellaro in Piazza Stazione è stata realizzata la prima tenda per i tamponi. Un’esperienza molto importante in quanto la paura di contrarre il virus per noi volontari era tanta, ma si è andato avanti con molta accortezza e senso di responsabilità per la comunità che attraversava questo terribile periodo che ha stravolto le vite di tanta gente.

Nel momento in cui si è presentata la possibilità di avere anche a Pellaro l’apertura di un presidio sanitario, come il centro vaccinale, non abbiamo esitato a renderci disponibili nel continuare con questo nuovo percorso di supporto che è iniziato a maggio 2021 ed è terminato oggi, a distanza di un anno. Si è creata sin da subito una bella squadra, formata da medici, infermieri e volontari che con spirito di sacrificio ed abnegazione hanno cercato di fare del proprio meglio per fornire un importante servizio alla cittadinanza, nel periodo di pandemia. Poter rassicurare la gente, metterla a proprio agio, accogliendoli sempre con il sorriso e tanta cortesia, questo è stato il nostro ruolo nel servizio di accoglienza e registrazione presso il centro di Pellaro.

Al termine di questo percorso, un gradito attestato di ringraziamento ci è stato conferito, pochi giorni fa, in un evento che si è tenuto, presso la sala dell’ordine dei medici di Reggio Calabria, alla presenza dei responsabili del centro vaccinale la dott.ssa Aurora Salerno, del dott. Nino Putortì, del dott. Sandro Giuffrida, del dott. Veneziano e della Vice Presidente Regionale G. Princi, “per l’esempio virtuoso di moralità e l’eccezionale spirito di servizio dimostrato nel prestare assistenza alla cittadinanza durante la pandemia da Covid-19, presso il centro Vaccinale di Pellaro”.

Un riconoscimento che ci spinge a fare sempre meglio, continuando sulla strada dell’impegno a favore della nostra comunità. Una strada spesso faticosa ma che ci regala tante soddisfazioni e gratificazioni. Da 10 anni svolgiamo attività di volontariato, azioni di solidarietà, attività di promozione di eventi culturali, ambientali, sportivi, finalizzati a tutelare e valorizzare il nostro territorio. A tal proposito ringrazio tutti i soci che si spendono con grande entusiasmo in tutte le attività. Riprendo le parole di Madre Teresa di Calcutta che contraddistinguono da anni il nostro agire: ‘non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore’“. Lo afferma in una nota Concetta Romeo, presidente della Pro Loco Reggio Sud APS.