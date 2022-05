Viviana Parisi, l’omaggio del marito per la Festa della Mamma: “eri la più dolce di tutte”

8 Maggio 2022 13:32

Daniele Mondello ha dedicato un post alla moglie Viviana Parisi per la Festa della Mamma

“Oggi è un giorno veramente importante per me che racchiude tanto amore e tanta tristezza. Tristezza perché è la festa dell’amore della mia vita, la mamma più dolce al mondo, Viviana”. E’ quanto scrive sui social Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele, protagonisti della tragica vicenda avvenuta a Caronia nell’agosto 2021. “Ha sempre dimostrato di saper svolgere questo ruolo, dando sempre tutto l’amore che ha al nostro piccolo Gioele. Per lei era impossibile non dare amore e farsi in quattro per lui e anche per me. Quindi ci tengo a festeggiare questo giorno ricordando l’amore immenso di mamma della mia dolce Viviana. Ma vorrei anche fare tanti auguri alla donna che mi ha cresciuto e mi ha fatto diventare l’uomo che sono. Colei che mi è stata vicino durante il mio percorso, ma, che anche in questa assurda circostanza, non ha mai smesso di starmi accanto. Sto parlando di mia mamma, una donna meravigliosa che ha sempre dato tutto per la nostra famiglia. Auguri a tutte le mamme del mondo ma in particolare alla mia e alla mia dolce Viviana”, conclude Daniele Mondello.