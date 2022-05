26 Maggio 2022 11:16

Vincicasa, Rende colpisce ancora: vinti 500 mila euro nel concorso del 25 maggio

A Rende, in provincia di Cosenza, si festeggia ancora con il Vincicasa, per la terza volta in due mesi. Nel concorso di mercoledì 25 maggio 2022, riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un “5” da 500mila euro. Il vincitore porta a casa 200mila euro subito in contanti e il resto da investire per l’acquisto di una casa. La schedina vincente è stata convalidata presso la tabaccheria in via Marconi 77, la stessa in cui anche lo scorso marzo era stato centrato un altro 5 (seguito poi da quello di aprile in via Kennedy). La vincita è arrivata con una schedina “Quickpick”. La combinazione vincente del concorso è stata 10 26 32 38 39 per un montepremi di 35.557,60 euro. Centrati anche quattro punti “4” da 364,47 euro; i 169 punti “3” vincono 30,50 euro, mentre ai 2.058 punti “2” vanno 3,45 euro.