Nibali, l’emozionante addio al Giro d’Italia: “amore infinito. Non dimenticherò mai il calore dei tifosi”

30 Maggio 2022 15:05

Vincenzo Nibali affida ai social il suo ultimo saluto al Giro d’Italia: dallo “Squalo” parole dolci per la Corsa Rosa e i suoi splendidi tifosi

Vincenzo Nibali ha chiuso in 4ª posizione l’ultimo Giro d’Italia della sua straordinaria carriera. Un’ultima volta piena di emozioni, con tanto di annuncio toccante di fronte al pubblico della sua Messina: “a fine anno mi ritiro“. Niente farewell tour: risalendo l’Italia, lo “Squalo” ha dato sfoggio, ancora una volta, della sua grinta e del suo talento avvicinandosi quanto più possibile al podio. Un finale da applausi nell’Arena di Verona colorata di rosa che lo ha accolto come un vincitore. Nibali ha affidato ai social il saluto finale: “il giorno dopo il mio ultimo #Giro105 faccio ancora fatica a trovare le parole. Ho vissuto momenti intensi in ogni tappa con i suoi paesaggi profumi colori e fatica ma soprattutto supportato dal vostro calore. Non dimenticherò mai gli applausi il tifo e l’affetto che mi avete dimostrato lungo le strade del Giro d’Italia… È proprio vero: Amore infinito. Ancora una volta grazie“.