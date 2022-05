Villa San Giovanni: venerdì l’apertura della campagna elettorale di Marco Santoro

25 Maggio 2022 17:56

Villa San Giovanni: sarà in piazza l’apertura ufficiale della campagna elettorale targata Marco Santoro Sindaco

Sarà in piazza l’apertura ufficiale della campagna elettorale targata Marco Santoro Sindaco. Il candidato del CentroDestra vuole che Villa San Giovanni si senta direttamente coinvolta, chiamata ad essere protagonista attiva della propria vita politica e quindi pubblica.

L’appuntamento con la presentazione delle linee programmatiche e dei candidati al Consiglio comunale della lista “Villa in Comune – Santoro Sindaco” sarà dopodomani, venerdì 27 maggio, alle 19:00 in Piazza Valsesia, dove a supporto del candidato Sindaco interverranno Consiglieri regionali, Parlamentari e Dirigenti politici della Coalizione.