Villa San Giovanni: notte nazionale del liceo classico all’Istituto “Nostro-Repaci”

5 Maggio 2022 17:02

Villa San Giovanni: notte Nazionale del Liceo Classico organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore “Nostro-Repaci”

“Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza” e quale miglior occasione per adempiere a tali aspirazioni se non alla Notte Nazionale del Liceo Classico organizzata dall’Istituto di Istruzione Superiore “Nostro-Repaci”? La manifestazione, giunta all’ottava edizione, vedrà coinvolti 328 Licei Classici d’Italia che hanno aderito all’iniziativa. L’appuntamento è previsto venerdì 6 maggio presso la sede della scuola situata in via de Gasperi: dalle ore 18 alle ore 22 gli studenti si riscopriranno infatti protagonisti del tanto atteso evento finalmente in presenza! La serata avrà il suo inizio con un corteo di ragazze che simboleggia la poesia. Seguirà la proiezione del video di apertura della Notte Nazionale, ma le danze verranno ufficialmente aperte dai saluti della dirigente scolastica prof.ssa Maristella Spezzano e dalla presentazione del programma da parte della prof.ssa Giuseppina Galletta. Successivamente gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nel mare di sapere del mondo classico inoltrandosi nei diversi ambiti che lo caratterizzano. Siete appassionati di poesia e letteratura? Lasciatevi travolgere dall’ascolto di brani poetici preceduti da un acceso dibattito introduttivo sull’importanza della poesia quale strumento di acquisizione di consapevolezza dell’esperienza umana. Vi piacerebbe viaggiare nel tempo? Le nostre rappresentazioni teatrali vi condurranno nel passato e vi intratterranno piacevolmente passando da toni ironici a elementi drammatici. La rivisitazione del “Simposio” di Platone, la messa in scena delle “Siracusane” di Teocrito, la visione di filmati su tematiche che spaziano dalla guerra alla pace, dalla valorizzazione del territorio alla dimostrazione del connubio inscindibile tra scienza e letteratura vi accompagneranno in questa serata connotata da un’atmosfera magica e travolgente. Tra sorrisi e riflessioni profonde gli studenti lasceranno poi la parola a Kento, un ex allievo di eccezione, rapper, scrittore di vari libri per ragazzi e interprete di serie trasmesse su Rai Gulp e Repubblica TV. Infine l’interpretazione in lingua greca di un brano tratto dalle “Dionisiache” di Nonno di Panopoli sancirà la chiusura di questo evento stimolante e ricco di intriganti risvolti. Perché indugiare? “Carpe diem”, diceva il famoso poeta latino Orazio, cogliete l’attimo e accorrete alla Notte Nazionale del Liceo Classico!