Villa San Giovanni, donna investita da un camion. La figlia: “non abbiamo avviato alcuna raccolta fondi”

14 Maggio 2022 12:54

La famiglia della signora Femia Scopelliti fa sapere che qualcuno sta provando a lucrare sull’incidente avvenuto alcuni giorni fa a Villa San Giovanni

“Sono la figlia di Femia Scopelliti, la signora investita qualche settimana fa da un camion. A nome di tutta la famiglia ci dissociamo dall’organizzazione di qualsiasi raccolta fondi fatta a favore di nostra madre”. E’ quanto scrive sui social Deborah Rappoccio, figlia della donna investita a fine aprile da un camion a Villa San Giovanni. Qualcuno sta provando a lucrare sulla vicenda: “nessuno di noi ha mai approvato o avviato una raccolta fondi, chi dice in giro il contrario e vi invita a donare lo fa probabilmente per lucrare sulla situazione, già abbastanza difficile. Preghiamo pertanto di non fidarvi di chiunque vi inviti a donare e di non donare nessun denaro a favore di nostra madre”.

Le condizioni della donna sono sembrate subito gravi al momento dell’incidente. Si trova ancora ricoverata e attenzionata dai medici, ma sta provando a rimettersi in sesto.