Cosenza, che beffa nel finale: il Vicenza vince l’andata del playout al 90′, ma protagonista è il Var

12 Maggio 2022 22:41

Il Vicenza vince il primo atto del playout di Serie B battendo il Cosenza per 1-0 al 90′ con una rete di Maggio: per i Lupi rabbia, polemiche e recriminazioni

Una beffa, ma c’è ancora il ritorno. Il Cosenza esce sconfitto dall’andata dei playout di Serie B in un match in cui è successo di tutto, in cui lo 0-0 sembrava scritto. Ma alla fine esulta, per ora, il Vicenza, che vince 1-0 per via del gol di Maggio al 90′ e in vista del ritorno al Marulla ha il coltello dalla parte del manico. In un Menti caldissimo, tensione, episodi e polemiche. Oltre ai gol, che in realtà ci sono, ma non valgono ai fini del risultato. E’ il Var, infatti, il protagonista della sfida. Prima sul vantaggio ospite: il portiere del Cosenza rilancia, De Maio sbaglia lo stop e Caso, che al momento del rilancio era in fuorigioco, rientra e ruba il pallone al difensore biancorosso, per poi involarsi verso la porta e concludere. 0-1, ma la tecnologia entra in soccorso dell’arbitro, che annulla perché giudica influente la posizione di Caso, che disturba l’avversario. La panchina del Cosenza si infuria, ma all’intervallo è 0-0.

Nella ripresa succede l’opposto. Cross in mezzo dalla destra, Diaw in spaccata, 1-0. Esplode il Menti, ma l’urlo rimane strozzato in gola. L’attaccante, scivolando per mettere in rete, tocca anche con il braccio prima di concludere. Anche qui è il Var a segnalarlo, anche questo è annullato. E si resta 0-0. Fino alla fine? Così sembrava. Poi il Vicenza si incunea in area, palo da posizione defilata, Liotti è chiuso e rischia l’autorete, ma l’esperto Maggio è a pochi centimetri e deve solo appoggiare in rete. Questa volta il Menti può esplodere davvero, mentre al Cosenza restano polemiche e rabbia, tanta rabbia, a partire da mister Bisoli. Il suo obiettivo, però, sarà quello di ribaltare tutto in vista del ritorno.