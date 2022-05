18 Maggio 2022 19:05

Versace a Gioia Tauro per i lavori della IX Commissione Trasporti: “dialogo che rafforza impegno congiunto delle istituzioni”

Il sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace ha preso parte questo pomeriggio, nella Sala Comitato dell’Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro, all’incontro con la Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, On. Raffaella Paita. Un’iniziativa promossa dalla IX Commissione della Camera dei Deputati, nel quadro delle missioni di studio che lo stesso organismo parlamentare sta svolgendo sul territorio calabrese con riferimento, in modo particolare, ai porti e alle esigenze infrastrutturali di Gioia Tauro e Crotone. “Il tavolo – ha commentato Versace a margine dell’incontro – ha ribadito e rafforzato l’impegno congiunto delle istituzioni del territorio, con in testa la Città metropolitana, per il rilancio del porto di Gioia Tauro, di tutta l’area industriale che insisite in questa zona e più in generale di tutti gli asset infrastrutturali strategici”. “E trova conferma – ha aggiunto Versace – anche il proficuo dialogo avviato con la IX Commissione Trasporti, in particolare con l’On. Paita che ringrazio per l’attenzione con cui sta seguendo i dossier che le abbiamo sottoposto, nel solco del percorso tracciato in questi mesi con i centri decisionali centrali”. “Andiamo avanti lungo questo sentiero, nella consapevolezza che questo metodo di lavoro, basato su concertazione e condivisione delle scelte, sia l’unica via per vincere le sfide, complesse e ambiziose, della crescita e dello sviluppo”, conclude.