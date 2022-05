Vallata Sant’Agata San Salvatore: il Comune di Reggio Calabria s’impegna per risolvere criticità

5 Maggio 2022 20:44

La soddisfazione della Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore (RC), ricevuta dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria per la sensibilizzazione sulle criticità del Borgo

Lo scorso 3 maggio 2022 alle 16:30, una delegazione della Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore (RC) formata da Adriano Massara e Antonino Scappatura, è stata ricevuta dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria presso palazzo San Giorgio. Ad accoglierli erano presenti il sindaco f.f. Paolo Brunetti, il consigliere delegato Pino Cuzzocrea e l’assessore Giuggi Palmenta. Dopo le presentazioni e i preliminari di rito si è proceduto alla discussione nei punti portati all’attenzione dell’amministrazione come di seguito elencati:

Illuminazione Pubblica

Pulizia Strade

Manto Stradale

Frane e materiale di risulta

Muretti di protezione pericolanti

Rete Idrica (sblocco dei lavori)

Piazze (Manutenzione e Rivalutazione)

Trasformatore alta tensione Piazza Addolorata (obsoleto)

Locali civici da desinare alla comunità (assenti)

Strutture sportive e ludiche (assenti)

Dissesto idrogeologico (smottamento con scivolamento a valle parte del paese abitato)

Area archeologica Motta Sant’Agata (Ripristino ingresso franato piazza Arghelle e sua promozione)

Entrati nel vivo della discussione e affrontati tutti i punti con professionalità, estrema disponibilità e grande senso civico dai presenti, l’amministrazione coglie il disagio della popolazione residente rappresentata.

“Consapevoli delle molte difficoltà vissute dalle periferie – si legge nella nota – , è comunque con grande piacere da parte della delegazione Pro Loco San Salvatore, che sin da subito sono stati presi degli impegni fattivi per dare un segnale della presenza delle istituzioni nel borgo. Il Sindaco f.f. Paolo Brunetti, acquisita la relazione ed il materiale fotografico prodotto, assume l’impegno di convocare la Teknoservice per programmare in maniera continuata la pulizia di strade e piazze del borgo, allo stesso modo Castore sarà sollecitata per i lavori di competenza (illuminazione, materiale di risulta e manutenzione varia)”.

La delegazione Civica “viene anche edotta dalle evoluzioni relative al completamento della rete idrica, che vede il borgo invaso da materiale di risulta, scavi incompleti e strade rotte, ma che, grazie all’intervento del Sindaco, che ha provveduto allo sblocco dei fondi relativi al completamento dei lavori, vedranno la ripresa ed il completamento degli stessi a breve giro. Più complessi saranno i punti relativi al dissesto idrogeologico e Motta Sant’Agata, che comunque saranno attenzionati ma bisognosi di progettazioni e fondi importanti. L’esperienza è stata positiva per la Pro Loco e per il Borgo tutto, e si chiude anche con un ulteriore impegno dei presenti per la donazione di qualche giostrina per l’installazione in spazi di pubblico accesso. L’impegno e la disponibilità delle istituzioni sono stati importanti, per questo ringraziamo il Sindaco f.f. Brunetti, il consigliere Cuzzocrea e l’assessore Palmenta, che per un pomeriggio intero si sono dedicati ai problemi del nostro Amato borgo di San Salvatore”, conclude il comunicato della Pro Loco Vallata Sant’Agata San Salvatore.