Vaiolo delle scimmie: salgono a 5 i casi in Italia

24 Maggio 2022 18:19

Virus correlato con alcuni focolai, in particolare quello delle Isole Canarie

Sono saliti a 5 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia. Lo rende noto l’Istituto Spallanzani. “Un quinto caso, con caratteristiche cliniche e di trasmissione simili ai precedenti, è stato notificato oggi. In corso gli accertamenti su altri casi sospetti”, precisa in una nota l’Istituto. I ricercatori dello Spallanzani hanno “completato la prima fase dell’analisi della sequenza del DNA del Monkeypox virus dei primi tre casi italiani”. I campioni risultati postivi – si specifica – “sono stati sequenziati per il gene dell’emoagglutinina (HA), che consente l’analisi filogenetica”.

I campioni sono tutti risultati affini al ceppo dell’Africa Occidentale “con una similarità del 100% con i virus isolati in Portogallo e Germania”. “Potremmo essere anche in Italia di fronte a un virus “paneuropeo”, correlato con i focolai in vari paesi europei, in particolare quello delle Isole Canarie”, sottolinea l’Istituto.