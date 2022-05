Università Mediterranea, Costabile sul caso Magnifica: “ferita immagine dell’Ateneo, ma siamo fonte di eccellenze” | FOTO E VIDEO

18 Maggio 2022 11:35

Nel corso della presentazione dell’offerta formativa a.a. 2022-2023 che si è tenuta questa mattina presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli” il nuovo rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Feliciantonio Costabile, ha risposto ad alcune domande inerenti lo scandalo dei concorsi truccati su cui sono in corso le indagini della magistratura: “il principio di presunzione di innocenza va rispettato, qui rispetto a Catania non sono risultate intercettazioni con la mafia ed è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione”

“Adesso bisogna mettere al centro gli studenti, la dirigenza universitaria ha commesso dei comportamenti che sono fuori discussione, ma non sono io a dovermi esprimere, non sono un Commissario Straordinario, gli indagati saranno giudicati magistratura”. E’ quanto ha affermato questa mattina il nuovo Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Feliciantonio Costabile, in risposta alle domande dei giornalisti presenti in riferimento al “caso Magnifica” che ha colpito l’Ateneo reggino. Le sue parole rilasciate prima della presentazione dell’offerta formativa a.a. 2022-2023 che si è tenuta questa mattina presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli”.

“In Italia c’è purtroppo un malcostume – continua Costabile – , le informazioni vengono trasmesse ai media prima che sentenze siano emesse. La presunzione di innocenza è un principio di legge a cui ci dobbiamo attenere. A Reggio non si faccia lo stesso errore che si è commesso a Catania, qui in riva allo Stretto in sei anni non è uscita mai un’intercettazione con la mafia, che il peggiore fenomeno criminale. Chiedo da Rettore di fotografare la realtà, non solo quella giudiziaria che è emessa recentemente, perché questa non rappresenta neppure il 10% di ciò che riguarda l’ateneo”. A proposito di questioni giudiziarie, Costabile ha comunque affermato che la prossima settimana indirà una conferenza stampa specifica per parlare dell’argomento. “Non voglio evitare di affrontare la questione, però è il momento di ritrovare la fiducia della città e l’immagine dell’Università – ha proseguito Costabile – . Come riuscirci? E’ necessario sostituire l’emotività con la ragione. Ci sono eccellenze che portano in alto il nome dell’ateneo a livello mondiale, queste sono dati oggettivi”. E sulle nomine ha affermato: “il Ministro dell’Istruzione ha accettato le dimissioni di Zimbone, inizierò la procedura di sostituzione come prevede la legge. Dal 1 novembre ci sarà un nuovo rettore”.

Università Mediterranea, è l’ora di ripartire: i dettagli dell’offerta formativa 2022/2023

Il Rettore, definito il “più transeunte d’Italia” ha iniziato la sua conferenza stampa parlando di un aspetto generale, passando poi le qualità positive dell’Università Mediterranea: “una grande quantità di magistrati sono adesso operativi in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, provenendo dalla nostra Università. Di eccellenze ce ne sono moltissime. Ad esempio l’ultima, il progetto informatico di restauro della Cattedrale di Parigi è stato messo in pratica da un professionista che si è laureato di Reggio Calabria. Sono i fatti che chiedo alla stampa di rappresentare, l’informazione sia esatta e completa”. Anche sulla graduatoria stilata dal Cwur, che ha inserito la Mediterranea all’ultimo posto tra le Università italiane, Costabile fa un appunto: “siamo risultati al 1883° posto, è un’informazione vera, ma si parla di 20mila università prese in considerazione. Io ho visto nascere, più di 50 anni fa, tutto il complesso, con la creazione dell’Istituto Superiore di Architettura. Questo è un momento in cui è vero, la dirigenza ha ferito l’immagine dell’Università, ma ciò non riguarda la parte esteriore o delle finanze, qui parliamo di strutture bellissime. Per obiettività devo dire che il mio obiettivo è quello della ricostruzione di valori estratti, che in questo momento hanno prevalenza su tutto”.

E’ intervenuto nel corso della conferenza anche il Direttore Generale, Giuseppe Zimbalatti, che si ha rispettato con responsabilità il suo ruolo, affinché potessero essere rispettate tutte le scadenza burocratiche. Ha parlato di curricula e di rapporti con altre Università. In seguito la studentessa Santina Romeo, rappresentante senato: “scegliere l’Università di Reggio significa scegliere il nostro futuro e affacciarsi al mondo del lavoro. Oltre l’aspetto didattico elevato, l’Università mi ha dato diverse opportunità, allargando la mia crescita culturale. Ci sono la palestra, il coro, per rimarcare alcune delle infinite possibilità che l’Ateneo mi ha dato, insieme a stage e tirocini. Mi auguro che gli studenti e le famiglie del prestigio che l’Università è in grado di dare ad ogni studente”.

Successivamente Antonino Vitetta, delegato alla didattica, si è concentrato sull’offerta formativa per il nuovo anno accademico 2022/2023: “il nostro impegno è concentrato sulle esigenze del mondo del lavoro, in modo che l’offerta per gli studenti sia sempre aggiornata. Saranno comunicate le guide nei prossimi giorni. Ricordo che siamo ai primi posti a livello nazionale per l’aggiornamento delle offerte formative, ma anche per quanto riguarda il numero di immatricolati. La Mediterranea ha fatto segnare +9%, rispetto al -5% della media nazionale. Voglio dire grazie a tutti coloro che hanno lavorato in questi anni per tenere l’Università ad alti livelli”.

In rappresentanza di tutti coloro che lavorano all’interno dell’Ateneo, Marcello Spagnolo ha spiegato: “parlo per chi vive la propria quotidianità venendo a lavorare in questo ateneo. Siamo l’Università della città, lo ribadiamo forte e chiaro. Questo aspetto viene spesso messo in secondo piano, ma deve essere invece il principale. L’Università è fondamentale per il territorio, anche se talvolta questo rapporto è stato messo da parte. Io sono un padre di famiglia, quindi voglio che si tenga presente che tanto di bene è stato fatto negli anni. La prossima campagna di comunicazione sarà pubblicata a giugno e sarà messa in evidenza un’immagine panoramica di Reggio Calabria con le due torri della struttura, proprio per sottolineare il grande legame con la città”.

Ha concluso Girolamo Giovinazzo, studente e senatore accademico: “quattro anni fa mi sono iscritto perché speravo che l’Università potesse offrirmi quello che cercavo. Venire a studiare al Sud, a Reggio Calabria, non è una scelta di ripiego, come qualcuno può credere. Alle future matricole dico che l’Università garantisce tanti servizi, non ha mai fatto mancare le borse di studio, la mobilità interazionale, le opportunità di crescita all’estero. Dico che non abbiamo nulla in meno rispetto agli altri atenei d’Italia. Lo stesso Rettore Costabile è conosciuto in ambito accademico in tutto il mondo, ma non viene dato giusto risalto. Siamo noi a poter rendere un’eccellenza il nostro ateneo”.