Unime Open day, 18 e 19 maggio al Campus di Papardo

16 Maggio 2022 16:04

Si rinnova il tradizionale appuntamento con Unime Open Day

Si rinnova il tradizionale appuntamento con UNIME OPEN DAY, evento organizzato dal COP in collaborazione con i Dipartimenti universitari e i Centri e le Strutture che erogano servizi agli studenti. La manifestazione, con i suoi 22 stand espositivi, è principalmente rivolta agli studenti e ai professori delle scuole secondarie superiori, e a tutti coloro che desiderano ricevere informazioni per iscriversi presso il nostro Ateneo; sono già oltre 2.500 gli studenti che si sono registrati per partecipare all’evento.

Nell’area espositiva che si svilupperà presso il Polo Papardo, nei giorni 18 e 19 maggio, verranno allestiti gli stand dei Dipartimenti universitari, Centri e strutture di Ateneo, per le attività di front office con lo scopo di promuovere l’offerta formativa e i servizi a supporto degli studenti.

L’area sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

18 Maggio: dalle ore 9.00 alle ore 17.30

19 Maggio: dalle ore 9.00 alle ore 15:00

Nel corso dell’evento sarà possibile effettuare uno screening delle attitudini, interessi e risorse per favorire una scelta consapevole rispetto al successivo percorso di studio, a cura del CERIP.

Oltre gli stand informativi saranno previsti dei momenti culturali ricreativi.