Ungheria contraria a embargo idrocarburi russi, Medvedev: “Orban coraggioso in un’Europa senza voce”

6 Maggio 2022 15:29

L’Ungheria si oppone all’embargo proposto dall’Europa sugli idrocarburi russi. L’ex leader russo Medvedev applaude il “coraggio” del presidente Orban

“Il primo ministro ungherese Orban ha fatto un passo coraggioso in un’Europa senza voce. Ha rifiutato di supportare l’embargo agli idrocarburi, che è disastroso per l’economia del suo paese e le folli sanzioni conto gli ecclesiasti“. Con queste parole, rilasciate attraverso il proprio canale Telegram, Dmitry Medvedev ha commentato la decisione dell’Ungheria di opporsi all’embargo sugli idrocarburi russi e alle sanzioni europee rivolte alla Russia e al Patriarca di Mosca Kirill. Una voce fuori dal coro che potrebbe aprire una spaccatura sull’unità d’azione dell’Unione Europea. Medvedev, attuale vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, ha poi esteso un invito a seguire l’esempio di Orban a tutti “i leader più ragionevoli degli Stati Ue“, sottolineando come la politica imposta dagli USA porti solo danni.