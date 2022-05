Droga nascosta all’interno di un contenitore della spazzatura, un arresto in Calabria

27 Maggio 2022 18:06

I militari della Stazione di Tiriolo hanno fermato un soggetto che poco prima aveva prelevato una busta dall’interno di un contenitore della spazzatura, trovandolo in possesso di una busta contenente della sostanza stupefacente

Nella serata del 26 maggio i militari della Stazione di Tiriolo, durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, fermavano un soggetto che poco prima aveva prelevato una busta dall’interno di un contenitore della spazzatura, trovandolo in possesso di una busta contenente della sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di circa 100 grammi. I carabinieri procedevano anche alla perquisizione domiciliare dove venivano ulteriormente rinvenuti alcuni involucri in cellophane contenenti della sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il peso complessivo della sostanza stupefacente è di 124 grammi circa. Il soggetto veniva tratto in arresto per il reato previsto dall’Art.73 del DPR 309/90 e si trova nel regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.