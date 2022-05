L’Inter risponde al Milan, sbancata Udine e di nuovo -2 dalla capolista: la classifica a 270 minuti dal termine

1 Maggio 2022 20:05

L’Inter sbanca Udine di misura, risponde al Milan e torna a -2 dalla vetta a tre giornate dal termine: risultati e classifica

Milan chiama, Inter risponde. In una Dacia Arena vestita a festa (tutto esaurito, anche nel settore ospiti), i nerazzurri rispondono ai cugini rossoneri – vittoriosi di misura contro la Fiorentina nel pomeriggio – sbancando Udine per 1-2. Tutto facile, o così sembrerebbe, fino all’ora di gioco. Vantaggio in avvio di Perisic, raddoppio a fine primo tempo di Lautaro, che ribadisce in rete il tiro su rigore finito sul palo. La vicecapolista potrebbe gestire in tranquillità lo 0-2, ma il gol di Pussetto al 72′ rovina i pieni di Handanovic e compagni, che nell’ultimo quarto d’ora soffrono ma passano. Ora è di nuovo -2 dal primo posto, a tre giornate dal termine. Distanziate, ormai definitivamente, Napoli e Juve, che avevano vinto tra ieri e oggi. La corsa è rimasta a due, come prevedibile già prima del weekend, e saranno adesso 270 minuti di fuoco. Con una certezza: lo Scudetto resterà a Milano. Di seguito il programma di giornata e la nuova classifica.

Risultati 35ª Giornata di Serie A

Sabato 30 aprile

Ore 15:00

Cagliari-Verona 1-2 (8’ Barak, 44’ Caprari, 57’ Joao Pedro)

Napoli-Sassuolo 6-1 (7’ Koulibaly, 15’ Osimhen, 19’ Lozano, 21’ 54’ Mertens, 80’ Rrhamani)

Ore 18:00

Sampdoria-Genoa 1-0 (25’ Sabiri)

Ore 20:45

Spezia-Lazio 3-4 (9’ Amian, 33’ rig. Immobile, 35’ Agudelo, 54’ aut. Provedel, 56’ Hristov, 68’ Milinkovic-Savic, 90’ Acerbi)

Domenica 1 maggio

Ore 12:30

Juventus-Venezia 2-1 (7’ 76’ Bonucci, 71 Aramu)

Ore 15:00

Empoli-Torino 1-3 (56’ Zurkowski, 79’ rig. 87’ 90’+6 rig. Belotti)

Milan-Fiorentina 1-0 (82’ Leao)

Ore 18:00

Udinese-Inter 1-2 (12′ Perisic, 39′ Lautaro, 72′ Pussetto)

Ore 20:45

Roma-Bologna

Classifica Serie A