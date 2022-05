L’Ucraina vince l’Eurovision 2022, Zelensky: “prossima edizione a Mariupol”

15 Maggio 2022 11:27

L’Ucraina vince l’Eurovision Song Contest 2022: il presidente Zelensky sceglie Mariupol (una volta libera e restaurata) come sede per la prossima edizione della manifestazione canora

“La nostra musica conquista l’Europa“. Il presidente Volodymyr Zelensky commenta così il successo della Kalush Orchestra all’Eurovision Song Contest 2022. Vittoria dell’Ucraina forse ‘telefonata’, visto il possibile condizionamento dovuto al conflitto in corso e alla forte presa di posizione della manifestazione canora in merito al conflitto. Supposizioni e malizie lasciano il posto a “Stefania”, brano dedicato alla madre del cantante e a tutte le madri che in Ucraina soffrono a causa della guerra.

“Il nostro coraggio impressiona il mondo, la nostra musica conquista l’Europa! L’anno prossimo l’Ucraina ospiterà l’Eurovision! Per la terza volta nella sua storia. E credo – non per l’ultima volta“, ha scritto Zelensky su Facebook. “Faremo di tutto – ha aggiunto – per ospitare un giorno i partecipanti e gli ospiti dell’Eurovision a Mariupol ucraina. Libera, tranquilla, restaurata! Grazie per la vittoria della Kalush Orchestra e a tutti quelli che ci hanno votato!“.