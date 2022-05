Ucraina, Usa valutano invio truppe ad ambasciata Kiev

23 Maggio 2022 07:27

(Adnkronos) – Il Pentagono e il Dipartimento di Stato stanno valutando l’invio di forze speciali a Kiev in Ucraina per proteggere i diplomatici statunitensi presso l’ambasciata. E’ quanto si legge su Washington Post che conferma quanto già anticipato dal Wall Street Journal.

L’addetto stampa del Pentagono, John Kirby, ha dichiarato che “stiamo esaminando le condizioni di sicurezza” della sede diplomatica in Ucraina “ma non è stata presa nessuna decisione”. Kirby ha detto che ci sono state discussioni preliminari, ma che “non sono state discusse proposte specifiche – a livelli alti del dipartimento – sul ritorno di membri dell’esercito americano in Ucraina per questo o per qualsiasi altro scopo”.

Se il presidente Biden dovesse approvare una tale linea d’azione, questa potrebbe essere interpretata da Mosca in diversi modi e potenzialmente vista come una provocazione, rendendo la decisione particolarmente complicata.

L’amministrazione Biden ha giocato un delicato gioco di equilibri, sostenendo con forza l’Ucraina durante la guerra attraverso sanzioni economiche, inviando armi e addestrando migliaia di soldati ucraini.

Per il momento, il Dipartimento di Stato provvederà alla sicurezza dell'ambasciata a Kiev