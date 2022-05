Ucraina, sindaco Bucha: “è la terza guerra mondiale. Se non li fermiamo, i russi arriveranno in Italia”

6 Maggio 2022 16:26

Il sindaco di Bucha parla della strage che i russi hanno provocato nella città di cui è amministratore

“La situazione è molto difficile. Stiamo ripulendo la città, le strade. Dopo l’occupazione tutte le infrastrutture sono state distrutte”. A riferirlo, durante l’intervista a “In Viva Voce”, trasmissione di Radio Rai, è il sindaco di Bucha, Anatolii Fedoruk. “Quello che abbiamo vissuto corrisponde ad una terza guerra mondiale. Non si tratta di una guerra tra Russia e Ucraina ma di una vero conflitto internazionale – ha aggiunto il primo cittadino – . Quando parliamo dell’azione di Putin, per me si tratta di un genocidio. Se non li fermiamo qui in Ucraina loro andranno avanti e arriveranno in Italia, arriveranno fino a Lisbona. Questi mostri pensano di poter decidere della vita di persone civili che lavoravano per le loro città, dobbiamo bloccarli al più presto”.