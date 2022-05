Ucraina, la gaffe di George W. Bush: “aggressione ingiustificata e brutale… dell’Iraq”

19 Maggio 2022 11:57

La gaffe di George W. Bush diventa virale: l’ex presidente USA fa riferimento alla guerra in Ucraina, ma sbaglia ed etichetta come “ingiustificata e brutale” l’aggressione all’Iraq

Confondere l’Ucraina con l’Iraq, una gaffe che potrebbe capitare a chiunque, ma che se pronunciata da George W. Bush assume tutto un altro significato. L’ex presidente USA è diventato virale, nelle ultime ore, a causa di una dichiarazione poco felice espressa durante un evento organizzato dal suo think tank presso la Southern Methodist University Bush. “L’assenza di equilibri e contrappesi (in Russia) ha consentito a un uomo di far partire l’invasione del tutto ingiustificata e brutale…dell’Iraq“, ha dichiarato Bush, per poi correggersi: “volevo dire “dell’Ucraina“. Secondo i più maliziosi si tratterebbe di un lapsus che nasconde un fondo di verità, visto che proprio gli USA guidati da Bush attaccarono l’Iraq dopo i fatti dell’11 settembre 2001.