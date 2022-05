Ucraina: Fiano (Pd), ‘orribile giocare su antisemitismo per nascondere crimini’

2 Maggio 2022 14:16

Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Premesso che nessuna prova scientifica ha mai suffragato questa ipotesi su Hitler, ma anche se fosse cosa sarebbe? Il fatto che un quale avo di Hitler una decina di generazioni prima fosse ebreo, o che forse il cognome della madre potrebbe essere risalente ad una qualche conversione al cristianesimo di generazioni prima, può forse attenuare l’odore della carne di ebreo bruciato che aleggiava sui campi di sterminio nazista? Può forse permettere di perdonare lo sterminio di 6 milioni di ebrei, oppure le torture, le deprivazioni, le fucilazioni di massa, gli stupri, il massacro di centinaia di migliaia di bambini ebrei magari usati anche per le loro depravazioni?”. Così Emanuele Fiano del Pd.

“Un’orribile aria di passato sta ammorbando questa già tragica guerra. Zelensky nazista, gli ucraini nazisti, la guerra per la denazificazione. Ma veramente qualcuno può credere che in Ucraina ci siano 43 milioni di nazisti e che Putin abbia mosso guerra per questo? E come mai viene tirato fuori l’atroce passato del nostro continente risvegliando in molti di noi paure che credevamo morte? Giocare sull’antisemitismo, sui morti nei lager, sui nazisti per nascondere i propri crimini di guerra è orribile”.