Ucraina: +Europa, ‘Putin affama mondo per ricatto’

30 Maggio 2022 13:22

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Putin sta facendo deliberatamente impennare i prezzi del cibo, provocando una crisi alimentare di cui noi in Occidente non sentiremo effetti troppo pesanti, ma che nei paesi in via di sviluppo e importatori netti di cereali avrà conseguenze devastanti. Putin sta letteralmente affamando il mondo per ricattarlo, per ottenere dal mondo il via libera alla sua guerra criminale”. Così Giordano Masini, coordinatore della segreteria di Più Europa.

‘Invece c’è un solo modo ‘ prosegue – per liberare il mondo dalla fame provocata da Putin, così come c’è solo un modo, lo stesso, per liberare l’Ucraina e l’Europa dalla guerra voluta da Putin: liberarsi di Putin, ricacciarlo (quantomeno) oltre i confini che ha violato”, conclude Masini.