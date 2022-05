Ucraina: Draghi, ‘guerra ha unito Usa e Ue e isolato Russia’

12 Maggio 2022 02:32

Washington, 12 mag. (Adnkronos) – “L’invasione russa dell’Ucraina ha causato quello che chiamiamo un cambio di paradigma nella geopolitica. Ha rafforzato i legami tra l’Ue e gli Stati Uniti, ha isolato Mosca, ha sollevato profonde domande per la Cina. Questi cambiamenti sono ancora in corso, ma una cosa è certa: sono destinati a rimanere con noi per molto, molto tempo”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all’Atlantic Council dove è stato insignito del Distinguished Leadership.