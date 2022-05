Ucraina: consigliere sindaco Mariupol, ‘Mosca prolunga anno scolastico per insegnare il russo’

26 Maggio 2022 08:44

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Le autorità russe hanno prorogato l’anno scolastico fino al 1 settembre nelle scuole di Mariupol occupata, ha dichiarato il consigliere del sindaco Petro Andryushchenko.

“L’obiettivo principale – ha detto – è la deucrainizzazione e la preparazione per l’anno scolastico secondo il programma russo. Ai bambini verrà insegnato per tutta l’estate la lingua e la letteratura russa, storia e matematica russa in russo “.