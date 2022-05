Ucraina: Colombia invia militari per addestrare su tecniche sminamento

24 Maggio 2022 08:40

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Una squadra di soldati colombiani si recherà in Europa per addestrare le loro controparti ucraine sulle tecniche di sminamento. Lo ha reso noto il ministro della Difesa del Paese sudamericano, Diego Molano, secondo cui gli esperti sono stati invitati a fornire addestramento dagli Stati Uniti. Saranno inviati “11 ingegneri militari, che andranno in un Paese Nato vicino all’Ucraina”, ha detto. Mosca e Kiev si sono entrambe impegnate a sminare varie località dell’Ucraina.

Secondo le Nazioni Unite, i quasi 60 anni di conflitto interno tra forze armate, ribelli di sinistra, paramilitari di destra e cartelli della droga hanno reso la Colombia uno dei paesi più minati al mondo. Secondo il governo colombiano, le mine hanno ucciso 2.342 persone in Colombia e ne hanno ferite quasi 10.000 dal 1990.