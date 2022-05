Amaro del Capo: il liquore calabrese più famoso sceglie Tropea per il nuovo spot

12 Maggio 2022 17:58

Il nuovo spot che a partire dal prossimo giugno promuoverà il prodotto, l’azienda e la Calabria in Italia e all’estero

E’ stato previsto un nuovo spot pubblicitario del “Vecchio Amaro del Capo”, il liquore calabrese più famoso del mondo. Le scene saranno girate nel borgo di Tropea una porzione del nuovo spot che a partire dal prossimo giugno promuoverà il prodotto e l’azienda in Italia e all’estero. Lo spot verrà girato nella seconda metà di maggio. “La produzione è alla ricerca di ragazzi e ragazze giovani, ma anche di uomini e donne di tutte le età e nazionalità. Si tratta di uno schooting, stile flashmob, dove le persone dovranno muoversi a ritmo di musica. Non è prevista alcuna coreografia specifica quindi non si necessita di ballerini professionisti. Non è previsto alcun compenso. Chi fosse interessato potrà inviare il proprio nominativo, corredato da contatti e foto, al numero 327.8814485”, scrive in una nota il sindaco Giovanni Macrì. Una trovata di marketing che riuscirà a promuovere anche il territorio e la Calabria, nello stile che in questi giorni ha contraddistinto gli eventi di Jovanotti a Scilla e Gerace.